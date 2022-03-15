Бывший подозреваемый в заказном убийстве кикбоксер был убит

Азербайджанский кикбоксер Заур Юсифов был убит в Баку

Азербайджанского кикбоксера, экс-чиновника Заура Юсуфова убили в Баку. Об этом сообщает Report.

Юсуфова застрелили 14 марта в одном из маркетов Бинагадинского района Баку. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства был задержан правоохранительными органами. Предполагаемый мотив — кровная месть. Мужчина является родственником криминального авторитета Эмина Сафарова, который был известен как Эмин 444.

В мае 2019-го Сафарова убили, нападавший нанес мужчине многочисленные ножевые ранения. Злоумышленника задержали — им оказался Гасан Тагиев. Позже по подозрению в организации заказного убийства был арестован Юсуфов. В 2020-м состоялся суд, Тагиев был признан виновным в совершении убийства. Однако доказательств вины Юсуфова не обнаружили. Экс-спортсмен был помилован и выпущен на свободу.

Юсуфов становился чемпионом мира по кикбоксингу. Также он работал в Государственной миграционной службе Азербайджана.