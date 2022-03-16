Политолог высказался о выгоде иранской ядерной сделки для России

Иранист Маргоев заявил о выгоде иранской ядерной сделки для России

США дали России гарантии, что санкции не затронут сотрудничество Москвы и Тегерана в атомной сфере. Это выгодно всем участникам переговоров в Вене, но новых преимуществ России не даст, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Гарантии Вашингтона, что для сотрудничества России и Ирана в атомной сфере не будет помех, прописаны в тексте Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По мнению ираниста Адлана Маргоева, эти договоренности существовали и раньше. Их повторное подтверждение позволит быстрее возобновить иранскую ядерную сделку.

«Изъятия из санкционного режима США для взаимодействия с Ираном в атомной сфере были сделаны еще в начале февраля в ожидании того, что скоро будет восстановлено ядерное соглашение. Да, Россия и Иран смогут сотрудничать по атомной сфере, но никаких дополнительных гарантий Россия, судя по публичным заявлениям, не получила — точнее мы об этом узнаем, когда будут опубликованы документы о возвращении США и Ирана к полноформатной реализации СВПД», — высказался Адлан Маргоев.

После получения гарантий со стороны США Москва будет продолжать направлять топливо для атомной электростанции в Бушере, продолжит строительство второго энергоблока и, вероятно, вернется к перепрофилированию ядерного комплекса в Фордо. Работы на этом объекте были остановлены в декабре 2019 года из-за того, что Иран в ответ на санкции президента США Дональда Трампа стал обогащать на этом объекте уран, рассказал Адлан Маргоев.

«Важно то, что для возвращения к СВПД не будет логистических и юридических препятствий. Это в интересах и России, и США. Несмотря на то, что теперь в "санкционной гонке" лидирующее место принадлежит России, у Москвы будет возможность продолжать сотрудничество с Тегераном хотя бы в этой сфере. При этом для Москвы — во всяком случае, публично — не появились дополнительные выгоды. Как Россия и Иран наладили экономическое сотрудничество под санкциями, так и продолжат его, несмотря на американские ограничения» — заключил специалист.

Москва получила от Вашингтона требуемые гарантии, что на ее сотрудничество с Тегераном после возобновления СВПД не повлияют американские санкции, рассказал Сергей Лавров.

По его словам, утверждения американцев, что Россия тормозит эту договоренность — ложь. Соглашение одобрено еще не всеми участниками соглашениями, но Москва не в их числе, отметил министр.

Документ, подписанный Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагает снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Соглашение перестало существовать в 2018 году после решения США выйти из него в одностороннем порядке.

Тегеран в ответ начал поэтапно сокращать свои обязательства и отказался от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

