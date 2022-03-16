В Госдуме оценили основания для дефолта в России

Депутат Госдумы Аксаков заявил, что оснований для дефолта в России нет

Оснований для дефолта в России нет, но необходимо принять политическое решение о том, выполнять ли обязательства перед теми партнерами, которые не выполняют собственных, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Оценки депутата приводит РИА Новости.

По утверждениям парламентария, Россия страна «мощная и самодостаточная», поэтому в дефолт он не верит. «Россия будет спокойно выполнять свои обязательства, — сказал Аксаков.

Что касается «политического вопроса» о том, стоит ли в целом выполнять обязательство, то решение должны принять исполнительная власть и Банк России, полагает депутат.

16 марта Россия должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов, проведя первый платеж по внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов. При этом не исключается, что при определенных обстоятельствах платеж может быть проведен в рублях, и такая схема выплат частью инвесторов может также быть расценена как дефолт.

По оценкам Bloomberg, возможны еще несколько сценариев развития событий с выплатой процентов 16 марта: так, Россия может все же рассчитаться в долларах, и кризиса на время удастся избежать, до выплат по облигациям 4 апреля. Кроме того, Россия вообще может ничего не заплатить — и тогда настанет классический дефолт.

Ранее в марте глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила, что привести к дефолту страны могут санкции в отношении России. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подобные прогнозы, заявил, что у страны есть запас прочности для выплаты внешнего долга в рублях.