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Путин заявил о восьмилетнем саботаже Минских соглашений

Путин заявил, что Киев 8 лет игнорировал и саботировал Минские соглашения

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный Киев на протяжении восьми лет игнорировал и саботировал Минские соглашения, а в конце 2021 года публично отказался от их исполнения. Такое заявление в среду, 16 марта, на совещании по мерам поддержки регионов сделал президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил также, что наступление Киева на Донбасс и Крым было лишь вопросом времени, а Россия смогла это предотвратить. Кроме того, в обозримом будущем украинские власти могли получить ядерное оружие, подчеркнул Путин.

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15 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил о получении Россией документальных подтверждений того, что Киев готовил вторжение в марте 2022 года на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Крым.

Ранее также были обнаружены факты зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США. По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Украина работала над созданием ядерного оружия.

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Евгения Куликова
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