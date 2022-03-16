Токаев предложил создать в Казахстане Конституционный суд

Президент Казахстана Токаев призвал учредить в стране Конституционный суд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал учредить в стране Конституционный суд. Об этом он заявил в своем послании к народу, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека должна быть предоставлена возможность обратиться в Конституционный суд. «Надеюсь, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства», — заявил он.

Ранее Токаев предложил сменить форму правления в стране и дать больше полномочий парламенту. По его мнению, такая система создаст оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Глава государства также призвал законодательно запретить ближайшим родственникам президента страны занимать политические государственные посты.