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Ветеринар объяснил выбор корма для питомцев в условиях санкций

Ветеринар Сачков предложил постепенно переводить питомцев на новый корм в условиях санкций

Фото: Pixabay

Ветеринарный врач, директор ассоциации «Национальный ветеринарный альянс» Кирилл Сачков объяснил, как выбрать корм для домашних питомцев в условиях санкций, если привычные марки пропадут с прилавков. Он предложил постепенно переводить животное на новый рацион, передает радио Sputnik.

Эксперт призвал не относиться к покупке другого корма как к проблеме и заверил, что организм перестроится на новый ритм, как у человека в другой стране при адаптации к местной кухне.

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«Вы можете провести тест: дать новую порцию корма в течение дня, примерно десять процентов от суточной нормы, и посмотреть, будут ли какие-то изменения. Если нет, на следующий день можно дать 20-30 процентов. Если изменений в организме не будет, скорее всего, корм подходит», — рассказал ветеринар.

Сачков отметил, что идеального корма не существует, каждому питомцу подойдет что-то свое. Сложности могут возникнуть только у тех хозяев, кто кормит специальными лечебными кормами, выразил мнение эксперт.

Для тех животных, кому показана диета, может повыситься необходимость принимать различные препараты. Например, питомцам с аллергией будут показаны иммуносупрессоры, добавил ветеринар. Он также посоветовал не переводить животное самостоятельно на натуральное питание и в случае такого желание обратиться к врачу, который поможет составить рацион.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал способы борьбы с лишним весом у собак. По его словам, питомцы за зиму могут набрать килограммы, что сказывается на их здоровье. Чтобы привести пса в форму, кинолог посоветовал изменить рацион и больше уделять время прогулкам.

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Марина Совина
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