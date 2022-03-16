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МИД России обвинил европейские страны в желании выслужиться перед НАТО и США

Глава департамента МИД России: страны Европы хотят выслужиться перед НАТО и США

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Отдельные страны Европы инициативно хотят выслужиться перед НАТО и США, заявил директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон, пишет РИА Новости.

По его словам, они желают показать свое «яростное непринятие» событий на Украине. «Страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, в духе пресловутой евроатлантической солидарности», — обвинил глава департамента.

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Представитель МИД признался, что по уровню русофобии его «несколько озадачила» позиция Словении. Он напомнил, что Любляна разрывает соглашения в одностороннем порядке, граждане Словении отказываются от российских государственных наград, дело дошло до «враждебных акций» против россиян за рубежом. «И это происходит на фоне учрежденного в прошлом году — причем по инициативе словенской стороны — Дня российско-словенской дружбы», — подчеркнул дипломат.

Ранее премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Украина сильнее всех защищает европейские ценности. Политик добавил, что Словения поддерживает желание Украины вступить в Евросоюз.

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Марина Совина
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