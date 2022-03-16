Министра обороны США призвали срочно направить Киеву военную помощь

Республиканцы призвали главу Пентагона Остина срочно направить Украине военную помощь

Законодатели-республиканцы отправили письмо министру обороны США Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену, в котором призвали Белый дом срочно направить три миллиарда долларов на чрезвычайную военную помощь Украине, сообщает телеканал NBC.

В написанном во вторник, 15 марта, письме, которое включало секретное приложение, содержался призыв предоставить многое из того, что было запрошено Украиной. В списке значились «небольшие» беспилотные летательные аппараты (БПЛА), системы противовоздушной обороны, оборудование для защищенной связи, противотанковые комплексы Javelin и ракетные системы Stinger.

Кроме того, законодатели из комитетов по вооруженным силам, разведке и иностранным делам Палаты представителей и Сената призвали администрацию президента США Джо Байдена предоставить Киеву гранатометы и боеприпасы, артиллерийские системы, ракетные системы, минометы, системы питьевой воды, противогазы и средства химической защиты, комплекты оказания первой помощи и другое.

Объем помощи в три миллиарда долларов уже одобрил Конгресс.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Штаты продолжат поставки оружия Украине. 12 марта американский лидер издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

