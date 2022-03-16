Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Министра обороны США призвали срочно направить Киеву военную помощь

Республиканцы призвали главу Пентагона Остина срочно направить Украине военную помощь
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Законодатели-республиканцы отправили письмо министру обороны США Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену, в котором призвали Белый дом срочно направить три миллиарда долларов на чрезвычайную военную помощь Украине, сообщает телеканал NBC.

В написанном во вторник, 15 марта, письме, которое включало секретное приложение, содержался призыв предоставить многое из того, что было запрошено Украиной. В списке значились «небольшие» беспилотные летательные аппараты (БПЛА), системы противовоздушной обороны, оборудование для защищенной связи, противотанковые комплексы Javelin и ракетные системы Stinger.

Кроме того, законодатели из комитетов по вооруженным силам, разведке и иностранным делам Палаты представителей и Сената призвали администрацию президента США Джо Байдена предоставить Киеву гранатометы и боеприпасы, артиллерийские системы, ракетные системы, минометы, системы питьевой воды, противогазы и средства химической защиты, комплекты оказания первой помощи и другое.

Материалы по теме:
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
00:00
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта

Объем помощи в три миллиарда долларов уже одобрил Конгресс.

13 марта советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Штаты продолжат поставки оружия Украине. 12 марта американский лидер издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Россию официально исключили из Совета Европы
Дайан Крюгер рассказала о неуместном поведении продюсера фильма «Троя»
В Риге прошел марш памяти Латышского легиона СС
Ценам на жилье предсказали падение
Кадыров обратился к зарезервировавшему Илону Маску канал в Telegram Дурову
Студентка московского вуза обвинила тренера по йоге в домогательствах
Европейские автозаводы пострадали из-за нехватки деталей с Украины
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
Индия захотела потеснить Россию и Украину на рынке зерна
Россиянин совершил двойное убийство в бассейне и свел счеты с жизнью
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.