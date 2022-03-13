Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США продолжат поставлять оружие Украине

В США заявили, что продолжат поставки оружия Украине, «несмотря на российские угрозы»

Фото: Reuters

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Штаты продолжат поставки оружия Украине, несмотря на заявления МИД России, что такие конвои могут стать целями для российских войск. Его со ссылкой на телеканал CBS цитирует «Интерфакс».

«Мы верим в нашу способность продолжать доставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на фронт на Украину», — подчеркнул Салливан. Он добавил, что США успешно делали это ранее и верят в продолжение, «несмотря на российские угрозы».

12 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что конвои с иностранным оружием для Украины могут стать целями для Вооруженных сил России в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что США поставят на Украину противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Перед этим президент США Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выживших на месте массового расстрела в Попасной
Абрамович перегнал попавшую под санкции яхту в Черногорию
Названы самые часто выбираемые для московских младенцев имена киногероев
Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов на Украине
Глава МВФ оценила угрозу мирового финансового кризиса
Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине
Американцы не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города
В МВД рассказали о 300 задержанных на несогласованной акции в Москве
Золотов объяснил темпы спецоперации России на Украине
«Зенит» упустил победу в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.