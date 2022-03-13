США продолжат поставлять оружие Украине

В США заявили, что продолжат поставки оружия Украине, «несмотря на российские угрозы»

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Штаты продолжат поставки оружия Украине, несмотря на заявления МИД России, что такие конвои могут стать целями для российских войск. Его со ссылкой на телеканал CBS цитирует «Интерфакс».

«Мы верим в нашу способность продолжать доставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на фронт на Украину», — подчеркнул Салливан. Он добавил, что США успешно делали это ранее и верят в продолжение, «несмотря на российские угрозы».

12 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что конвои с иностранным оружием для Украины могут стать целями для Вооруженных сил России в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что США поставят на Украину противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Перед этим президент США Джо Байден издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.