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Разработан способ лечения сердечных заболеваний золотом

Канадские и чилийские ученые использовали наночастицы золота и пептидов для лечения сердца

Фото: Aaron Logan / Wikimedia

Команда международных специалистов из Университета Оттавы в Канаде и Университета Тальки в Чили разработала новый способ лечения сердечных заболеваний с помощью распыления сверхмалых частиц золота и пептидов. Результаты исследования опубликованы в ACS Nano.

Ученые использовали модифицированные наночастицы золота, обогатили их пептидами (короткой цепочкой аминокислот), а затем с помощью миниатюрного устройства распылили эту смесь на сердце мышей. Исследователи обнаружили, что подобный метод терапии увеличивает электрическую проводимость органа.

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Авторы работы считают, что открытие может использоваться совместно с операциями аортокоронарного шунтирования. Свои следующие исследования они планируют провести на более крупных животных: кроликах и свиньях.

В феврале 2022 года ученые из департамента здравоохранения Наффилда в Оксфордском университете, Китайского университета Гонконга и Бристольского университета выделили бесполезные для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний продукты. Выяснилось, что употребление большого количества свежих или вареных овощей не смогут защитить от этих болезней.

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Елена Апазиди
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