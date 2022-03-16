Разработан способ лечения сердечных заболеваний золотом

Канадские и чилийские ученые использовали наночастицы золота и пептидов для лечения сердца

Команда международных специалистов из Университета Оттавы в Канаде и Университета Тальки в Чили разработала новый способ лечения сердечных заболеваний с помощью распыления сверхмалых частиц золота и пептидов. Результаты исследования опубликованы в ACS Nano.

Ученые использовали модифицированные наночастицы золота, обогатили их пептидами (короткой цепочкой аминокислот), а затем с помощью миниатюрного устройства распылили эту смесь на сердце мышей. Исследователи обнаружили, что подобный метод терапии увеличивает электрическую проводимость органа.

Авторы работы считают, что открытие может использоваться совместно с операциями аортокоронарного шунтирования. Свои следующие исследования они планируют провести на более крупных животных: кроликах и свиньях.

В феврале 2022 года ученые из департамента здравоохранения Наффилда в Оксфордском университете, Китайского университета Гонконга и Бристольского университета выделили бесполезные для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний продукты. Выяснилось, что употребление большого количества свежих или вареных овощей не смогут защитить от этих болезней.