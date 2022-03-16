Землетрясение в Японии повредило электросети

В Японии зафиксировано более двух миллионов случаев отключения света после землетрясения

После землетрясения магнитудой 7,3 балла в Японии было зафиксировано более двух миллионов случаев отключения электричества, сообщили представители энергокомпании Tokyo Electric Power, сообщение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте компании.

Компания сообщила, что в Токио было зарегистрировано 700 тысяч случаев отключения света, а в северо-восточных префектурах, на которые пришелся эпицентр подземных толчков — 150 тысяч.

«По состоянию на 0:10 (17:10 по мск) произошло около двух миллионов случаев отключений cвета. В настоящее время мы предпринимаем меры по восстановлению [поврежденных] электросетей», — сообщила компания.

Также стало известно, что на нескольких направлениях было прекращено железнодорожное сообщение, включая скоростные экспрессы.

Ранее главное метеорологическое управление Японии сообщило, что в японской префектуре Мияги после мощного землетрясения зафиксировано цунами высотой около метра. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил направить все силы правительства на помощь районам, пострадавшим от землетрясение

В среду, 16 марта, на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 7,3. Очаг залегал на глубине 60 километров.