В Госдуме предложили опросить страны Ближнего Востока о «военных преступниках»

Депутат предложил спросить страны Ближнего Востока, кто является «военным преступником»

Результаты опроса по всему миру о том, кто из президентов является военным преступником, стали бы лучшим ответом для американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с РИА Новости.

В частности, депутат предложил провести соответствующий опрос в странах Ближнего Востока: в Ливии, Сирии, Ираке, Иране, Афганистане. А также во Вьетнаме и в Югославии.

Ранее президент США заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Такое высказывание он допустил во время общения с журналистами в Белом доме.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве считают недопустимой и непростительной риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей.