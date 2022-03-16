В Кремле прокомментировали переписку Рогозина и Маска в Twitter
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переписку руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и американского предпринимателя Илона Маска в Twitter. Его слова передает ТАСС.
Песков заявил, что в Кремле не следят за ходом дискуссии, развернувшейся между Рогозиным и Маском. «Мы давно Twitter не читаем», — уточнил он.
14 марта американский бизнесмен в Twitter в шутку вызвал на бой президента России Владимира Путина. «Ставка — Украина», — написал он. Также Маск обратился к Кремлю на русском языке, спросив, согласны ли представители главы государства на поединок. В тот же день Рогозин отреагировал на вызов предпринимателя, разместив в качестве ответа цитату из «Сказки о попе и работнике его Балде».
После этого предприниматель опубликовал в Twitter мем о своем воображаемом поединке с президентом России. «Выбери своего бойца», — подписал он изображение. Глава «Роскосмоса», в свою очередь, показал скриншот старого твита Маска, в котором тот признавался, что создает около 50 процентов своих публикаций в уборной. «Илон, слезай с унитаза, тогда и поговорим», — обратился к бизнесмену Рогозин.