Путин оценил отстранение российских спортсменов от международных турниров

Президент России Владимир Путин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов

Президент России Владимир Путин раскритиковал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот такой спорт вне политики», — высказался глава государства, комментируя принятые санкции в отношении атлетов. В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров.

В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены от соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

13 марта депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон заступилась за российских спортсменов. Она назвала расизмом санкции против атлетов из России.