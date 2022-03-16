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В России представят новые средства по борьбе с терроризмом

«Рособоронэкспорт» представит специальное оружие на выставке в Санкт-Петербурге

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская компания «Рособоронэкспорт» представит новые средства по борьбе с преступностью и терроризмом. Специальное оружие покажут на выставке «Экспотехностраж-2022» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет работу по продвижению специальной продукции для оснащения контртеррористических, охранных структур и правоохранительных органов.

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На выставке покажут средства защиты, мультикалиберные карабины ORSIS, специальный автомат АДС, пистолет ГШ-18, комплекс самообороны «Оса». Также «Рособоронэкспорт» продемонстрирует пистолет-пулемет ПП-2000, штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 и гранатомет ГМ-94, который может использовать нелетальные боеприпасы.

Выставка пройдет с 16 по 18 марта в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что в 2023 году военные получат пистолеты «Удав» в новой комплектации. Пистолет оснастят глушителем со сменным теплопоглощающим модулем.

В ноябре 2019 года в публикации The National Interest оценили возможности крупнокалиберного автомата ШАК-12. Издание отметило эффективность автомата в контртеррористических операциях.

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Даниил Иринин
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