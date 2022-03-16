Лавров выдвинул требование по переговорам России и Украины

Глава МИД Лавров потребовал не нагнетать обстановку вокруг переговоров России и Украины

России и Украине необходимо дать возможность спокойно провести переговоры, без нагнетания обстановки. С таким требованием выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Я бы здесь все-таки дал переговорщикам возможность работать в более спокойной обстановке, без нагнетания очередной истерии», — заявил Лавров.

В том же интервью Лавров отметил, что у Москвы есть надежда на достижение компромисса в вопросе урегулирования украинского кризиса на переговорах с делегацией из Киева, даже несмотря на то, что они идут непросто. По его словам, на переговорах в Анталье, состоявшихся 10 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не предлагал новых идей по урегулированию.