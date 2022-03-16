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Кремль пригрозил лидерам недружественных стран персональными санкциями

Песков заявил, что против глав недружественных стран последуют персональные санкции

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Персональные санкции против руководителей недружественных России стран последуют. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 16 марта, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что Москва, объявляя санкции против лидера США Джо Байдена, не отказывается от контактов с американской стороной. Кроме того, он подтвердил, что тема санкций фигурирует и на переговорах России и Украины, но подробности пока раскрываться не будут.

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Ранее 16 марта стало известно, что Великобритания пригрозила ужесточать санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины. Страна уже ввела санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Таким образом, на сегодняшний день под рестрикциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.

Вводимые санкции связаны с специальной операцией на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

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Евгения Куликова
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