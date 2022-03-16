Кремль пригрозил лидерам недружественных стран персональными санкциями

Песков заявил, что против глав недружественных стран последуют персональные санкции

Персональные санкции против руководителей недружественных России стран последуют. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 16 марта, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России также отметил, что Москва, объявляя санкции против лидера США Джо Байдена, не отказывается от контактов с американской стороной. Кроме того, он подтвердил, что тема санкций фигурирует и на переговорах России и Украины, но подробности пока раскрываться не будут.

Ранее 16 марта стало известно, что Великобритания пригрозила ужесточать санкции против России на фоне ситуации вокруг Украины. Страна уже ввела санкции против нового главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Таким образом, на сегодняшний день под рестрикциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.

Вводимые санкции связаны с специальной операцией на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.