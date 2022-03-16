Путин лично согласовал санкции против Байдена

Песков заявил, что российские санкции против западных политиков согласовывали с Путиным

Российские санкции против высокопоставленных политиков Запада, в том числе против американского президента Джо Байдена, согласовывались лично с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это (список лиц — прим. "Ленты.ру"), разумеется, согласовывалось с главой государства», — сказал пресс-секретарь президента. Министерство иностранных дел России опубликовало «стоп-лист» американских граждан, против которых вводятся санкции, 15 марта.

В список внесли президента страны Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента по нацбезопасности Джейкоба Салливана и главу Пентагона Ллойда Остина. Кроме того, в список попали Хилари Клинтон, Хантер Байден и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала санкции Москвы, введенные против ряда американских политиков и дипломатов. По ее словам, они и так не планировали поездки в Россию.