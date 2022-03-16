Лавров рассказал о своей любви к украинской культуре

Глава МИД Лавров заявил, что у россиян никогда не было претензий к украинскому народу

У россиян никогда не было претензий к украинскому народу, как и у украинцев не было претензий к России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Отвечая на вопрос о том, не отвернет ли военная операция Москвы народ Украины во всей его совокупности от России, министр отметил, что сам очень любит украинскую культуру и у него самого много друзей-украинцев.

Лавров рассказал, что ему лично нравятся мягкость «украинской мовы», украинская кухня, украинский юмор с присущей украинскому характеру «хитринкой».

В предыдущей части интервью Лавров потребовал дать России и Украине спокойно провести переговоры по урегулированию кризиса, без излишнего нагнетания обстановки. Он добавил, что у Москвы есть надежда на достижение компромисса в этом вопросе, хотя переговоры идут непросто.