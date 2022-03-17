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Энн Хэтэуэй сравнили со светофором из-за яркого наряда на улицах города

Энн Хэтэуэй вышла в свет в вещах с геометрическим принтом и стала объектом насмешек в сети

Фото: Mary Crane / Globallookpress.com

Американская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в ярком наряде и стала объектом насмешек в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

39-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в костюме от Christopher John Rogers с разноцветным геометрическим принтом, который состоял из корсетного топа на бретелях, широких брюк и оверсайз-пиджака. На размещенных кадрах видно, что волосы звезды собраны в хвост, на лице макияж в нюдовых оттенках. Свой образ она дополнила небольшими серьгами.

Читатели издания не оценили одежду Хэтэуэй для прогулки по городу и сравнили ее со светофором в комментариях под опубликованными фотографиями. «Какой ужасный наряд», «Она напоминает мне светофор, леденец и многое другое — это мода? Просто кошмар, никакого чувства стиля и вкуса», «Красивая женщина, у которой всегда отвратительные наряды», «Она выглядит смешно в этих вещах», «Смени стилиста, Энн», — высказывались они.

В марте Ким Кардашьян наклеила скотч на тело и также развеселила фанатов. Бизнесвумен привлекла внимание папарацци на показе Balenciaga ярким образом: на опубликованных изображениях видно, что на все тело Кардашьян наклеили желтый скотч со словом Balenciaga, создав иллюзию облегающего комбинезона.

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Майя Пономаренко
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