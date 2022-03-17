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Кровельщик нашел в поле золотой крестик и продал его за 1,6 миллиона рублей

Средневековый крест из Линкольшира, найденный кровельщиком, продали за 12,4 тысячи фунтов

Фото: Dix Noonan Webb

Британский кровельщик, нашедший средневековый золотой крестик, продал его на аукционе за 12,4 тысячи фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

На досуге 38-летний Джейсон Уиллис занимается поиском кладов. Он совершил находку в апреле 2019 года, прочесывая с металлоискателем поле в графстве Линкольшир. «Когда я наткнулся на крестик и отмыл его, то сразу понял, что это нечто особенное, — вспоминает мужчина. — А по его сияющему желтому цвету стало ясно, что это золото».

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Представитель аукционного дома Dix Noonan Webb рассказал, что кресты такой формы, как правило, встречались на востоке Балтики и связаны со средневековым греческим православием. По всей видимости, он был изготовлен в XI или XII веке.

Чтобы получить государственное разрешение на продажу, Уиллису понадобилось два года. Эксперты полагали, что его удастся продать за шесть-восемь тысяч фунтов стерлингов, однако итоговая цена креста значительно превысила ожидания.

Во время аукциона Уиллис был на работе и следил за ходом торгов при помощи мобильного телефона. По его словам, он рассчитывает, что вырученные деньги помогут ему обставить новый дом после переезда.

Ранее сообщалось, что в Великобритании редчайшую монету продадут сразу тысячам коллекционеров. Речь идет об образце монеты, на котором отчеканен профиль отрекшегося короля Эдуарда VIII.

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Олег Парамонов
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