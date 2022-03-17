Кровельщик нашел в поле золотой крестик и продал его за 1,6 миллиона рублей

Средневековый крест из Линкольшира, найденный кровельщиком, продали за 12,4 тысячи фунтов

Британский кровельщик, нашедший средневековый золотой крестик, продал его на аукционе за 12,4 тысячи фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

На досуге 38-летний Джейсон Уиллис занимается поиском кладов. Он совершил находку в апреле 2019 года, прочесывая с металлоискателем поле в графстве Линкольшир. «Когда я наткнулся на крестик и отмыл его, то сразу понял, что это нечто особенное, — вспоминает мужчина. — А по его сияющему желтому цвету стало ясно, что это золото».

Представитель аукционного дома Dix Noonan Webb рассказал, что кресты такой формы, как правило, встречались на востоке Балтики и связаны со средневековым греческим православием. По всей видимости, он был изготовлен в XI или XII веке.

Чтобы получить государственное разрешение на продажу, Уиллису понадобилось два года. Эксперты полагали, что его удастся продать за шесть-восемь тысяч фунтов стерлингов, однако итоговая цена креста значительно превысила ожидания.

Во время аукциона Уиллис был на работе и следил за ходом торгов при помощи мобильного телефона. По его словам, он рассчитывает, что вырученные деньги помогут ему обставить новый дом после переезда.

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