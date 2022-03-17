Россияне принялись обменивать одежду на сахар и гречку из страха дефицита

Пользователи Avito договариваются об обмене одежды, обуви и техники на сахар и гречку

Россияне принялись обменивать личные вещи на сахар и гречку из-за страха их скорого отсутствия на полках магазинов. Соответствующую информацию публикует Medialeaks.

Согласно материалу, пользователи сети начали массово публиковать объявления на платформе Avito, в которых пытаются договориться с покупателями об обмене одежды, обуви, техники или мебели на различные продукты питания, которые, по их мнению, в дефиците. Известно, что на данный момент в супермаркетах действуют ограничения на продажу в одни руки определенных товаров.

Например, жительница Сочи готова отправить любому желающему шерстяное пальто бренда Sonata Collection за пять килограммов сахара. В то же время москвичка Ольга предложила юзерам Avito забрать кожаные туфли марки Respect, передав ей два килограмма гречки. По ее словам, эту обувь она приобрела за шесть тысяч рублей.

Помимо перечисленных предложений, россияне пытаются реализовать на сайте объявлений в обмен на продукты собственную мебель, различные предметы декора, технику иностранных производителей, таких как Samsung, а также посуду, часы и различные растения.

В начале марта решение ввести ограничения на продажу некоторых товаров на фоне всплеска спроса приняли в Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Оно призвано ограничить большие объемы закупки ряда продуктов. Таким образом, товары первой необходимости постоянно будут в наличии. Аналогичные запреты появились и в сети супермаркетов «Лента».