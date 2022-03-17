В России рассказали об обманутой Евросоюзом Украине

Представитель МИД Захарова заявила, что в ЕС заранее не хотели давать членство Украине

Европейский союз (ЕС) заранее не хотел давать Украине членство в организации, но обманывал власти Киева. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, Евросоюз рассматривал Украину, как инструмент борьбы с Россией. Она назвала такое отношение Брюсселя к Киеву циничным и добавила, что украинское государство используют, как плацдарм и инструмент давления.

Также Захарова заключила, что Европу не волновала судьба обманутых Украины и народа. Главной целью обещаний Евросоюза была реализация фанатичных идей по сдерживанию России.

Ранее премьер-министр Словении (страна-член ЕС) Янез Янша заявил, что организация не изменилась до той степени, чтобы сейчас предоставить членство Украине. При этом он отметил, что в будущем такой исход возможен, и Брюссель в конечном итоге будет готов предоставить Киеву статус полноправного члена Европейского союза.

11 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией. Одна из них — обещание Украине о вступлении в НАТО. Он признал, что Россия и западные страны упустили возможность сближения.