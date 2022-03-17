Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин пообещал России миссию на Марс

Рогозин в ответ на отказ Европы пообещал отправить миссию «Роскосмоса» на Марс

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от совместной с госкорпорацией миссии ExoMars пообещал России отправить автоматическую межпланетную станцию (АМС) к Красной планете уже через несколько лет. Об этом менеджер заявил в Telegram.

По его словам, «труд тысяч специалистов одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут».

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами», — отметил гендиректор.

Ранее ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал Европу подготовиться к возможной войне
Рогозин пообещал России миссию на Марс
Тренер сборной России по хоккею одной фразой оценил отстранение от Евротура
В России оценили перспективы возвращения смертной казни
Россиянка предложила обменять соусы из «Макдональдса» на квартиру в Москве
Лесные пожары в США стали опаснее из-за глобального потепления
МИД Турции анонсировал телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Турция раскрыла позицию России по гарантиям безопасности для Украины
Крым полностью обеспечили водой
В Киеве назвали сроки согласования договора с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.