Рогозин пообещал России миссию на Марс

Рогозин в ответ на отказ Европы пообещал отправить миссию «Роскосмоса» на Марс

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от совместной с госкорпорацией миссии ExoMars пообещал России отправить автоматическую межпланетную станцию (АМС) к Красной планете уже через несколько лет. Об этом менеджер заявил в Telegram.

По его словам, «труд тысяч специалистов одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут».

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами», — отметил гендиректор.

Ранее ЕКА отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars-2022 предоставляла ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.