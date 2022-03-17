В России оценили перспективы возвращения смертной казни

Депутат Панькина: вопроса о возвращении смертной казни нет в законодательной повестке

Вопрос о возращении смертной казни не находится в законодательной повестке, кроме того, Уголовный кодекс и без того содержит большую линейку наказаний вплоть до пожизненного лишения свободы, сказала первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. Перспективы возвращения высшей меры наказания в России она оценила в разговоре с «Лентой.ру».

Отмена смертной казни, действительно, стала неотъемлемым условием вступления России в Совет Европы, напомнила депутат. Она подчеркнула, что Конституционный Суд ввел запрет на применение данного вида наказания и позднее отмечал, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.

«Оценивая перспективы возвращения данного вида наказания после выхода нашей страны из Совета Европы, важно не забывать о статье 55-й Конституции, в соответствии с которой в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», — обратила внимание Панькина.

С одной стороны, Россия, приняв серьезное решение о выходе из СЕ, заявила о недопустимости манипулирования нашими интересами и показала свое несогласие с политикой двойных стандартов, отметила депутат. По ее словам, данный факт дает России все основания не принимать во внимание какие-либо международные договоры с Западом. «Однако мораторий на вынесение смертных приговоров — это суверенное право нашей страны, которое не зависит от присутствия России в международных организациях, и мы, прежде всего, исходим из главенствующих принципов права и их неукоснительного соблюдения», — заключила Панькина.

Ранее возможность отмены моратория на смертную казнь в России оценили в Совете Федерации и в Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич.

