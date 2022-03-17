Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины

Генерал-майор Конашенков заявил, что ВС России уничтожили 29 военных объектов Украины

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Авиация Вооруженных сил (ВС) России 17 марта поразила 29 военных объектов Украины. Такие данные «Ленте.ру» раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники», — рассказал представитель министерства обороны.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

За все время специальной операции были уничтожены 182 самолета и вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), 177 беспилотника, 1393 боевых машин и танков, 134 реактивные системы, 523 минометов и единиц артиллерии, а также 1182 различных военных автомобиля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Операцию России на Украине назвали «электрическим разрядом» для НАТО
В Nike заявили о продолжении работы в России с новыми ценами
Шестимесячная девочка попала в больницу после избиения отцом
Названо «слабое место» российского Ил-96
Шольц осудил дискриминацию русскоязычных граждан ФРГ
В Минфине Франции объявили тревогу из-за сообщений о минировании
Историк увидел «сакральное» для России значение букв Z и V
Минобороны раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.