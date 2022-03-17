Минобороны раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины

Генерал-майор Конашенков заявил, что ВС России уничтожили 29 военных объектов Украины

Авиация Вооруженных сил (ВС) России 17 марта поразила 29 военных объектов Украины. Такие данные «Ленте.ру» раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники», — рассказал представитель министерства обороны.

За все время специальной операции были уничтожены 182 самолета и вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), 177 беспилотника, 1393 боевых машин и танков, 134 реактивные системы, 523 минометов и единиц артиллерии, а также 1182 различных военных автомобиля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).