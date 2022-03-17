Захарова ответила на вопрос о сроках завершения российско-украинских переговоров
Вопросы, обсуждаемые на переговорах Москвы и Киева, носят сложный характер, а потому назвать срок их завершения невозможно. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Это же переговоры, достижение взаимоприемлемых подходов по ряду достаточно сложных вопросов. Говорить о сроках [окончания] невозможно», — ответила Захарова на вопрос журналистов. Дипломат отказалась раскрыть детали российско-украинских переговоров, однако добавила, что считает показателем их прогресса сам факт того, что они продолжаются.
Переговоры между Россией и Украиной начались 27 февраля, через три дня после начала российской спецоперации по защите населения Донбасса. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский.
Украинская сторона ранее сообщала, что по итогам переговоров с Россией желает получить «абсолютные гарантии безопасности».