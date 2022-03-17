Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова ответила на вопрос о сроках завершения российско-украинских переговоров

МИД России отказался назвать срок окончания переговоров Москвы и Киева из-за их сложности

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Вопросы, обсуждаемые на переговорах Москвы и Киева, носят сложный характер, а потому назвать срок их завершения невозможно. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это же переговоры, достижение взаимоприемлемых подходов по ряду достаточно сложных вопросов. Говорить о сроках [окончания] невозможно», — ответила Захарова на вопрос журналистов. Дипломат отказалась раскрыть детали российско-украинских переговоров, однако добавила, что считает показателем их прогресса сам факт того, что они продолжаются.

Переговоры между Россией и Украиной начались 27 февраля, через три дня после начала российской спецоперации по защите населения Донбасса. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский.

Украинская сторона ранее сообщала, что по итогам переговоров с Россией желает получить «абсолютные гарантии безопасности».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Кремль перечислил условия «быстрого прекращения происходящего» на Украине
В Казахстане задержали еще одного члена семьи Назарбаева
В России рассказали об обманутой Евросоюзом Украине
Суд отменил запрет на продажу смартфонов Samsung в России
Песков заявил о покидающих страну предателях
Кремль оценил данные о мирном плане между Россией и Украиной
В Кремле объяснили мудростью отказ Путина отвечать на слова Байдена о нем
Косметический бренд Оксаны Самойловой оказался на грани развала из-за санкций
Кремль оценил вероятность дефолта России
Якубович отреагировал на информацию о закрытии «Поля Чудес»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.