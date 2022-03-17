Попавшую в сеть на пруду сову пришлось выручать двум зоозащитникам

Лондонские спасатели освободили сову, запутавшуюся в защитной сетке для пруда

В Великобритании местным зоозащитникам пришлось выручать сову, которая запуталась в сети на пруду. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел в лондонском районе Сиденхэм. Спасателей вызвал местный житель, который обнаружил, что в сетке, натянутой над прудом на территории его участка, запуталась сова. «Несчастную сову обнаружили утром. Я думаю, она попыталась поймать мышь, которая накануне бегала вокруг пруда, попала лапой в сетку и чем дольше пыталась выбраться, тем больше запутывалась», — рассказал Мэт Хокинс, один из двух зоозащитников, которые освободили сову.

Хокинсу пришлось поддерживать птицу над водой с помощью специального захвата, пока его коллега вызволял ее из защитной сетки. Сову доставили в ветеринарную клинику, где она провела ночь, а на следующий день выпустили на волю.

«Я бы хотел напомнить садоводам, что любые мягкие сетки, в том числе и защищающие водоемы, представляют серьезную опасность для диких животных. Королевское общество предотвращения жестокости по отношению к животным рекомендует заменять их металлическими», — подытожил Хокинс.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подверглась нападению огромной совы во время пробежки. Женщина не пострадала, а позже выяснила, что ее пытался схватить домашний филин одного из местных жителей.