В 2022 году в Татарстане построят новые парки, скверы и набережные

В 49 населенных пунктах Татарстана запланировали благоустроить общественные пространства

В 2022 году в 49 населенных пунктах Татарстана запланировали благоустроить общественные пространства — парки, скверы и набережные. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

Руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина заявила, что всего в республике будет реализовано 67 новых объектов, из них 65 будет построено, два — спроектировано. Отмечается, что четыре пространства разместят в Казани, а остальные — в муниципальных районах Татарстана.

Известно, что общая сумма финансирования на 2022 год составляет 2,6 миллиарда рублей: из них 1,4 миллиарда выделено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 847 миллионов рублей — по Программе развития общественных пространств, а оставшиеся 376 миллионов рублей — это федеральный грант, выигранный республикой на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Ранее в марте сообщалось, что в Татарстане 12 марта открылась выставка живописи и графики художницы, писательницы и поэтессы Лады Аюдаг. Основную часть экспозиции составили женские портреты из циклов «Подиум времени» и «Двенадцать месяцев». Посетители также смогут ознакомиться с пейзажной и сказочной графикой.