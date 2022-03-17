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Захарова показала украинские знамена СС

Представитель МИД Захарова показала знамена СС вооруженных подразделений Украины

Кадр: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube

Украинцы ведут боевые действия под знаменами СС (формирований Национал-социалистической партии Германии — прим. «Ленты.ру»), утверждает представитель МИД России Мария Захарова. В подтверждение дипломат во время трансляции показала фотографию символики диверсионно-штурмовой группы СС «Медведь», захваченную у военных подразделений Украины. Информацию передает корреспондент «Ленты.ру».

«На флаге изображена аббревиатура Waffen-SS (Войска СС), нацистской организации, которая была признана преступной на Нюрнбергском процессе», — проинформировала дипломат. Знамена обнаружили в районе населенного пункта Широкино в районе Мариуполя, рассказала Захарова. Нацистские формирования на Украине существуют давно, подчеркнула Захарова.

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«Это они сейчас прикрываются населением Мариуполя, как живым щитом. Это они берут женщин, детей и стариков в заложники», — сделала вывод представитель российского МИД. Село Широкино находится на берегу Азовского моря, к востоку от города Мариуполь.

Ранее представитель МИД России еще раз напомнила, что спецоперация по защите Донбасса не направлена против мирных жителей Украины. Киевские власти намеренно распространяют дезинформацию о действиях российских и донецких подразделений, уверена Захарова.

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Дмитрий Настасьев
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