Минобороны сообщило об уничтожении артиллерии ВСУ высокоточным оружием

МО РФ: российская армия уничтожила артиллерийскую батарею 152-мм гаубиц Украины

Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием батарею украинских 152-миллиметровых гаубиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, огневые позиции со всей техникой и вооружением были полностью уничтожены после нанесения российскими военными удара высокоточным оружием.

Ранее министерство обороны России опубликовало видео уничтожения артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ). В нем демонстрируются кадры с беспилотника, летящего над полем с тремя буксируемыми гаубицами украинских военных. Потом следует мощный взрыв после удара.

В тот же день Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций украинских националистов в Киевской области. Их нашли с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего по позициям был скорректирован огонь артиллерии, уточнили в ведомстве.