Опубликованы кадры уничтожения артиллерии ВСУ из высокоточного оружия

Минобороны показало видео уничтожения артиллерийской батареи ВСУ из высокоточного оружия

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео в четверг, 17 марта, оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В военном ведомстве уточнили, что огневые позиции со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения российскими военными удара высокоточным оружием.

Ранее 17 марта Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций украинских националистов в Киевской области. Их обнаружили с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего по позициям был скорректирован огонь артиллерии.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.