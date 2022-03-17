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Спорт

Боец Волков заявил о наступлении смутных времен в UFC

Российский боец MMA Волков заявил, что в тяжелом дивизионе UFC наступили смутные времена

Фото: Brandon Magnus / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night 204 высказался о выступлениях в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Спортсмен заявил, что руководству UFC логично было бы организовать поединок за временный пояс в тяжелом дивизионе. «Но пока непонятно, кто за него будет драться. Смутные времена наступили. Но тем интереснее, тем больше будет вызовов, будет больше появляться новых имен», — посчитал россиянин.

Волков прибыл в Лондон 13 марта для поединка с британцем Томом Аспиналлом. В UFC выражали опасение, что поединок россиянина в Великобритании может сорваться по политическим причинам. Глава организации Дэйна Уайт допускал перенос боя Волкова на другую дату.

В последний раз Волков выходил в октагон в октябре 2021-го. Тогда он одержал победу над Марчином Тыбурой. Всего на счету спортсмена 34 победы при девяти поражениях.

Анастасия Борисова
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