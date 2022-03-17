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Захарова назвала цель украинского закона о коллаборационизме

Представитель МИД Захарова обвинила власти Украины в запугивании собственного населения

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила украинские власти в запугивании собственного населения с помощью закона о коллаборационизме. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова назвала цель недавно принятого на Украине закона о коллаборационизме: по ее мнению он предназначен для того, чтобы еще больше запугать несогласных с политикой Киева жителей страны.

«Он (закон — прим. «Ленты.ру») призван существенно расширить карательный функционал властей. Теперь они с легкостью могут прекратить деятельность неугодных политических партий и ликвидировать юридические лица лишь за то, что они хотят сотрудничать с Российской Федерацией и так далее», — заявила представитель МИД РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за коллаборационизм. Теперь граждане страны, сотрудничающие с Россией, могут сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целью, утверждает он, является денацификация и демилитаризация страны.

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Алевтина Запольская
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