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Зеленский ввел уголовное наказание за сотрудничество с Россией

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности для сотрудничающих с Россией

Фото: Reuters

На Украине начнут сажать в тюрьму за сотрудничество с Россией. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский, заявил первый замглавы председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон, устанавливающий уголовную ответственность за коллаборационизм, по словам Корниенко, уже подписан главой государства и вскоре будет опубликован. Документ вводит тюремное заключение за сотрудничество с «государством-агрессором» сроком до 15 лет.

По словам первого замглавы председателя Рады, около 20 депутатов украинского парламента, которые покинули страну после начала российской спецоперации на Украине, должны быть осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок, предусмотренный принятым законом.

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Внесенные поправки в Уголовный кодекс страны также позволяют закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по закону о коллаборационизме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о продлении в стране режима военного положения еще на 30 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целью, утверждает он, является денацификация и демилитаризация страны.

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Алевтина Запольская
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