Зеленский снова сравнил себя с Рейганом

Зеленский в обращении к бундестагу вспомнил цитату Рейгана и сравнил себя с ним

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед членами бундестага (нижней палаты парламента ФРГ) и руководством правительства Германии, вспомнил цитату 40-го президента США Рональда Рейгана и снова сравнил себя с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи Зеленский упрекнул Германию и Евросоюз в нерешительности из-за того, что те ввели санкции против России только после начала военной операции на Украине. «Вы отделены некоторой стеной от нас, это не Берлинская стена, но это стена в центре Европы между свободой и несвободой, и эта стена становится все больше с каждой бомбой, которая падает на Украину, с каждым непринятым решением, решением в пользу свободы, которое могло бы нам помочь. Почему это возможно?», — заявил президент.

Говоря о «стене», глава государства вспомнил слова бывшего президента США Рональда Рейгана, сказанные им в 1987 году перед Берлинской стеной.

«Один бывший актер, президент США Рональд Рейган однажды сказал в Берлине: господин Горбачев, снесите эту стену. И я говорю это вам, дорогой канцлер Шольц - снесите эту стену, дайте Германии лидирующую роль, которую она заслуживает, чтобы ваши потомки гордились вами», — сказал Зеленский.

Ранее также сообщалось, что в своем выступлении перед бундестагом Зеленский назвал санкции, введенные западными странами против России, недостаточными. Также, по его мнению, «некоторые шаги» западных стран в поддержку Киева являются запоздалыми.