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Спорт

Ученица Плющенко рассказала о строгих тренировках у Тутберидзе

Фигуристка Жилина заявила, что на тренировках у Тутберидзе приходилось прыгать с травмами

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская фигуристка Вероника Жилина сравнила тренировки в академии Евгения Плющенко и группе Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка рассказала, что в группе Тутберидзе, где она занималась ранее, тренировки были более строгими, и ей приходилось прыгать с травмами. По словам 13-летней Жилиной, из-за такой нагрузки состояние ухудшалось. «У Плющенко другой подход к занятиям. Если у тебя что-то болит, немного убираем нагрузку и делаем что-то, где не болит», — поделилась фигуристка.

16 марта российский фигурист Кирилл Сарновский объяснил, почему принял решение уйти из группы Тутберидзе в академию Плющенко. По его словам, в «Хрустальном» были тяжелые тренировки и в физическом, и в моральном плане. Он рассказал, что в академии Плющенко во время занятий более спокойная атмосфера. «Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задается тут же», — заявил фигурист.

Дарья Коршунова
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