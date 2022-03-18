Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил, что президент Путин 18 марта проведет оперативное совещание с Совбезом

Фото: Андрей Горшков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 18 марта проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, оно может состояться в течение часа.

Пресс-секретарь президента также отметил, что у главы государства вечером запланирован телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Кроме того, утром 18 марта у Путина уже состоялась беседа с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Уточнялось, что в ходе нее президент России заявил, что Москва готова продолжить поиск того решения конфликта, которое будет удовлетворять ее принципиальные позиции.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Россия объявила о начале специальной операции на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Киев в затягивании переговоров
В России захотели смягчить требования к транспорту
Артисты театра имени Ермоловой пожаловались на новые увольнения
Лавров рассказал о свидетельствах работы биолабораторий США на Украине
Мужчина перешел на сырое мясо и полюбил есть мозг
Разработан новый способ обнаружения гравитационных волн
Кремль рассказал о дающей Путину силы поддержке людей
В Кремле высказались о судьбе Дворковича
Раскрыта схема мошенничества с присвоением квартир в Москве
Польша объявила программу «дерусификации экономики»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.