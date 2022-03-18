Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил, что президент Путин 18 марта проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин 18 марта проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, оно может состояться в течение часа.

Пресс-секретарь президента также отметил, что у главы государства вечером запланирован телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Кроме того, утром 18 марта у Путина уже состоялась беседа с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Уточнялось, что в ходе нее президент России заявил, что Москва готова продолжить поиск того решения конфликта, которое будет удовлетворять ее принципиальные позиции.

Россия объявила о начале специальной операции на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин в обращении к согражданам назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

