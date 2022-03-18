Россиян предостерегли от бесконтрольного употребления антидепрессантов

Психотерапевт Кульгавчук предостерег от бесконтрольного употребления антидепрессантов

Любые успокоительные и антидепрессанты должен назначать только врач, отметил российский психотерапевт Евгений Кульгавчук. В разговоре с «Лентой.ру» он предостерег россиян от бесконтрольного употребления таблеток.

«Во-первых, для решения проблемы необходима не только фармакотерапия, но и важно устранение причин этого беспокойства. Терапия должна быть не симптоматическая, устраняющая следствия, а, в первую очередь, патогенетическая, направленная на первопричину», — обратил внимание психотерапевт.

По его словам, антидепрессанты, назначенные себе самостоятельно, и принимаемые неправильно, могут даже приводить к суицидам.

Ранее стало известно о выросшем в России спросе на антидепрессанты. С 28 февраля по 6 марта продажи этих препаратов превысили 525 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Кроме того, россияне начали скупать безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. За первую неделю марта год к году их продажи взлетели на 88 и 34,7 процента соответственно.

В Минздраве заявили, что Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. А врач Николай Измалков советовал россиянам не покупать лекарства впрок, так как их срок годности ограничен.

