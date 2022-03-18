Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян предостерегли от бесконтрольного употребления антидепрессантов

Психотерапевт Кульгавчук предостерег от бесконтрольного употребления антидепрессантов

Фото: Shutterstock

Любые успокоительные и антидепрессанты должен назначать только врач, отметил российский психотерапевт Евгений Кульгавчук. В разговоре с «Лентой.ру» он предостерег россиян от бесконтрольного употребления таблеток.

«Во-первых, для решения проблемы необходима не только фармакотерапия, но и важно устранение причин этого беспокойства. Терапия должна быть не симптоматическая, устраняющая следствия, а, в первую очередь, патогенетическая, направленная на первопричину», — обратил внимание психотерапевт.

По его словам, антидепрессанты, назначенные себе самостоятельно, и принимаемые неправильно, могут даже приводить к суицидам.

Ранее стало известно о выросшем в России спросе на антидепрессанты. С 28 февраля по 6 марта продажи этих препаратов превысили 525 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Кроме того, россияне начали скупать безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. За первую неделю марта год к году их продажи взлетели на 88 и 34,7 процента соответственно.

В Минздраве заявили, что Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. А врач Николай Измалков советовал россиянам не покупать лекарства впрок, так как их срок годности ограничен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Лавров объявил незаконной передачу С-300 на Украину из других стран
Тарасова предрекла упадок российскому спорту
Россиянам назвали вариант замещения ушедших западных компаний
Определены пять районов Москвы с самым высоким спросом на жилье
В московском музее избили девятилетнего ребенка
Макрон вновь позвонит Путину
Глава UFC возмутился политической цензурой в США
Лавров заявил об укреплении России под санкциями
Российский бизнесмен погиб в ДТП на трассе под Петербургом
Вторая по численности страна мира захотела принять больше туристов из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.