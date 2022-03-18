Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

«Челси» сыграет с «Реалом», а «Манчестер Сити» — с «Атлетико» в четвертьфинале ЛЧ

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Жеребьевка прошла в пятницу, 18 марта, в швейцарском Ньоне. По ее итогам стало известно, что «Челси» встретится с «Реалом», «Манчестер Сити» — с «Атлетико», «Вильярреал» — с «Баварией», а «Ливерпуль» — с «Бенфикой».

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 5 и 6 апреля. Ответные поединки состоятся через неделю.

В полуфинале лучший из пары «Челси» — «Реал» встретится с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико». Второй полуфинал образуют победители двух оставшихся пар.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Изначально решающий матч должен был принять Санкт-Петербург, однако на фоне ситуации на Украине УЕФА принял решение о переносе встречи на стадион «Стад де Франс» в Париже.

Лондонский «Челси» является действующим обладателем кубка Лиги чемпионов. Синие в решающем матче обыграли «Манчестер Сити».