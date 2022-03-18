Тренер академии Плющенко рассказал о сложностях работы с Трусовой

Тренер академии Плющенко заявил, что у Трусовой было свое мнение во время занятий

Тренер Дмитрий Михайлов, работавший с фигуристкой Александрой Трусовой в академии Евгения Плющенко, рассказал об особенностях ее поведения во время занятий. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам Михайлова, работать со спортсменкой было достаточно сложно. «У Саши своего мнения действительно было много. Не буду вдаваться в подробности, но все же. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и все», — заявил специалист.

Тренер добавил, что Трусова никогда не сдается. «Все вокруг видели другой путь, более рациональный, а она шла своим путем — и в итоге добилась цели», — отметил Михайлов.

Трусова тренировалась в академии Плющенко с мая 2020-го по май 2021 года, после чего вернулась в группу Этери Тутберидзе. На Играх-2022 в Пекине спортсменка завоевала серебро в женском одиночном турнире.