Оптическая иллюзия в татуировке девушки озадачила пользователей сети

Оптическая иллюзия в тату девушки позволила увидеть рисунок только при особом ракурсе

Татуировщица Лия Лютен (Leah Luten) показала свою работу с оптической иллюзией и озадачила пользователей сети. На TikTok-видео девушки обратило внимание издание The Sun.

Лютен рассказала, что сделала эскиз тату в виде человеческого черепа, вдохновившись деталью картины немецкого живописца XVII века Ганса Гольбейна-младшего. В размещенном в соцсети ролике она продемонстрировала, как данный рисунок, выполненный чернилами, смотрится на предплечье клиентки.

На кадрах татуировка выглядит как бесформенное пятно, однако под особым ракурсом, позволяющем различить изображение костей головы, становится понятен замысел мастера. Мастер отметила, что разглядеть татуировку такой, какой она задумана, действительно можно только под правильным углом.

Представленная работа вызвала недоумение у некоторых юзеров. Часть из них не оценила татуировку, заявив, что она выглядит непонятно и непривлекательно. «Это круто, но, при всем уважении, с первого взгляда это выглядит как черт-те что», — раскритиковал рисунок один из зрителей.

В то же время другие пользователи сочли работу оригинальной, однако посоветовали мастеру использовать более традиционные методы нанесения узоров. «Да, я согласен с тобой, это классная концепция, но ты также можешь набить череп, который смотрится как череп с разных ракурсов», «Кому какое дело, как это выглядит в глазах других. Плюс, когда они спросят, что это такое, и ты покажешь им, они будут ошеломлены», — комментировали они.

В феврале популярный модный бренд Fashion Nova представил платье откровенного дизайна с иллюзией голого тела и порадовал своих потенциальных покупательниц. На рекламном снимке модель Марта Мельцарска (Marta Mielczarska) позирует в облегающем мини-платье Talk of Town Mini Dress, которое сшито из прозрачной ткани с белыми нашивками на груди и нижней части живота. По задумке дизайнеров, наряд создает иллюзию того, что участки ткани приклеены к голому телу.