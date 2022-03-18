Apple отказалась продавать новые устройства в России

Компания Apple отказалась продавать в России новые iPhone SE, iPad Air и другие устройства

Компания Apple отказалась от продажи в России нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации в соответствии со своим официальным заявлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке смартфонов.

Вместе с тем продажи новых устройств Apple стартовали в пятницу, 18 марта, в других странах.

По словам собеседника агентства, компания прекратила продажу устройств и поставки новых девайсов в Россию. При этом Apple пока не ушла с российского с рынка — магазин приложений AppStore продолжает работать, а обновления iOS приходят на устройства российских пользователей. Кроме того, компания также продолжает оказывать сервисные услуги для россиян.

В начале марта Apple объявила, что вводит ограничения для российского региона. Компания приостановила ввоз техники, закрыла российский интернет-магазин, а также сообщила об ограничении Apple Pay и других сервисов.

Аналитики сервиса Price.ru заявили, что за последние три недели в России резко подорожала техника Apple. Так, цены на iPhone поднялись на 24-34 процента, некоторые модели компьютеров Mac подорожали в два раза.