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Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги Европы

«Барселона» сыграет с «Айнтрахтом» в четвертьфинале Лиги Европы

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Определились четвертьфинальные пары Лиги Европы сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Жеребьевка прошла в пятницу, 18 марта, в швейцарском Ньоне. По ее итогам стало известно, что «РБ Лейпциг» сыграет с «Аталантой», «Айнтрахт» — с «Барселоной», «Вест Хэм» — с «Лионом», а «Рейнджерс» — с «Брагой».

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 7 апреля. Ответные поединки состоятся через неделю.

В полуфинале победитель пары «РБ Лейпциг» — «Аталанта» встретится с лучшей командой противостояния «Брага» — «Рейнджерс». Второй полуфинал образуют победители двух оставшихся пар.

Московский «Спартак» добрался до стадии 1/8 финала Лиги Европы, где должен был сыграть с «РБ Лейпцигом». Немецкая команда автоматически вышла в четвертьфинал, так как российские клубы дисквалифицировали по решению УЕФА.

Действующим победителем Лиги Европы является испанский «Вильярреал». В нынешнем сезоне команда продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов.

Алексей Гусев
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