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Камере смартфона нашли применение в медицине

Ученые из США предложили использовать лидар камеры смартфона для диагностики заболеваний

Фото: Shutterstock

Специалисты из Вашингтонского университета (США) предложили использовать камеру смартфона для проведения различных тестов здоровья. Об этом сообщает издание The Register.

В исследовании говорится, что лидар камеры современного смартфона теоретически можно применять для определения свойств жидкостей — крови, плазмы и других биологических компонентов. Лидар — сенсор, работающий на технологии измерения расстояния путем излучения света. По словам ученых, количество жидкости, необходимое для лидарного теста смартфона, значительно меньше, чем требуется для медицинской лаборатории. Это позволит проводить диагностику заболеваний в домашних условиях.

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Одно из применений новой технологии, которое нашли медики, заключается в тестировании крови на коагуляцию — свертывание. Предложенный специалистами метод также позволяет корректно определять свойства жира в молоке, идентифицировать конкретную жидкость среди десяти образцов.

«Лидар вашего телефона испускает световые импульсы для измерения расстояния до различных объектов в поле зрения камеры, чтобы помочь устройству делать более качественные снимки», — объяснили работу оборудования авторы исследования. На основе данного принципа специалисты смогли создать ПО, которое позволило анализировать свернувшуюся и несвернувшуюся кровь. Средняя точность замеров составила 91,5 процента. В теории лидары также можно будет использовать для оценки ожоговых ран, мониторинга родимых пятен, отслеживания кровотока в сетчатке.

В середине марта специалисты из Красноярска рассказали о создании гибридного белка, который ускоряет диагностику онкологических заболеваний. «Разработанная тест-система перспективна для высокоточной диагностики онкологических заболеваний», — говорится в отчете.

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Андрей Ставицкий
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