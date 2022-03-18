Камере смартфона нашли применение в медицине

Ученые из США предложили использовать лидар камеры смартфона для диагностики заболеваний

Специалисты из Вашингтонского университета (США) предложили использовать камеру смартфона для проведения различных тестов здоровья. Об этом сообщает издание The Register.

В исследовании говорится, что лидар камеры современного смартфона теоретически можно применять для определения свойств жидкостей — крови, плазмы и других биологических компонентов. Лидар — сенсор, работающий на технологии измерения расстояния путем излучения света. По словам ученых, количество жидкости, необходимое для лидарного теста смартфона, значительно меньше, чем требуется для медицинской лаборатории. Это позволит проводить диагностику заболеваний в домашних условиях.

Одно из применений новой технологии, которое нашли медики, заключается в тестировании крови на коагуляцию — свертывание. Предложенный специалистами метод также позволяет корректно определять свойства жира в молоке, идентифицировать конкретную жидкость среди десяти образцов.

«Лидар вашего телефона испускает световые импульсы для измерения расстояния до различных объектов в поле зрения камеры, чтобы помочь устройству делать более качественные снимки», — объяснили работу оборудования авторы исследования. На основе данного принципа специалисты смогли создать ПО, которое позволило анализировать свернувшуюся и несвернувшуюся кровь. Средняя точность замеров составила 91,5 процента. В теории лидары также можно будет использовать для оценки ожоговых ран, мониторинга родимых пятен, отслеживания кровотока в сетчатке.

В середине марта специалисты из Красноярска рассказали о создании гибридного белка, который ускоряет диагностику онкологических заболеваний. «Разработанная тест-система перспективна для высокоточной диагностики онкологических заболеваний», — говорится в отчете.