Небензя обвинил Запад в лицемерии и цинизме из-за гуманитарной резолюции по Украине

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя обвинил западные страны в лицемерии и цинизме. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя отметил, что Запад при подготовке гуманитарной резолюции по Украине был скорее заинтересован в порицании России, нежели в решении гуманитарных проблем. «После того, как <…> текст разработали Франция и Мексика, он сразу же перестал быть гуманитарным и наполнился политическими формулировками, не имеющими никакого отношения к гуманитарным вопросам», — подчеркнул он.

По его словам, Россия внесла в Совет Безопасности ООН свой проект, «содержащий все то, что нужно гуманитарщикам». «Там нет только политических оценок. Нам говорят, что гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает», — сказал он.

Небензя заявил, что это выдает истинные цели западных стран. «И это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом», — добавил он.

Ранее Небензя заявил, что Россия временно снимает запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине. «Гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает, это выдает истинные цели спонсоров первой так называемой гуманитарной резолюции Совета, и это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом», — подчеркнул Небензя.

