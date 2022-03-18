Проживающие на токсичной свалке американцы получат десятки миллионов долларов

В Новом Орлеане жителям построенных на месте свалки кварталов заплатят $75,3 миллиона

Жителям свалки токсичных отходов в американском Новом Орлеане заплатят десятки миллионов долларов. Истцы боролись в суде против властей города и девелоперов, ответственных за постройку жилых кварталов Гордон Плаза и Пресс Парк на месте полигона. Размер полученной ими компенсации составит 75,3 миллиона долларов, уточняет New York Post.

В деле фигурировали пять тысяч людей, чьи дома располагаются в токсичном районе. В течение тридцати лет они добавились финансирования переноса кварталов в безопасную зону. На данный момент неизвестно, когда пострадавшие из-за загрязнения получат выигранную в суде сумму. Обязанные выплатить компенсацию городское управление жилищного строительства Нового Орлеана и школьный совет округа отказались сообщать, планируют ли подавать на апелляцию.

Представляющий истцов адвокат Сюзетт Баньерис отметил, что при выплате будет учитываться срок проживания на токсичной территории. К примеру, прожившие в Гордон Плаза и Пресс Парк 20 лет смогут получить 25 тысяч долларов и 20 процентов стоимости их дома. При этом недвижимость в кварталах, по словам самих владельцев жилья, почти ничего не стоит. По большей части эти районы заселены темнокожими семьями с низким и средним уровнями доходов. Во время приобретения домов их не предупреждали, что недвижимость находится на месте полигона.

Ранее угрозу для людей начали представлять свалки токсичных отходов в Британии. На пляже Ист-Клифф обнаружили пластиковый и металлический мусор, который появился из-за размытия края скалы, — в результате этого обнажилась старая свалка Спиттлс-лейн. Сейчас отходы постепенно сползают в море. На данный момент в океане уже оказалось до шести тысяч кубометров мусора, а на самой свалке осталось еще 42 тысячи кубометров.