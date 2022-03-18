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Небензя заявил об экономическом шантаже и угрозах со стороны Запада

Постпред РФ при ООН Небензя заявил об экономическом шантаже и угрозах со стороны Запада
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: МИД РФ / РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что многие делегации жалуются России на «беспощадное давление и выкручивание рук плоть до экономического шантажа и угроз» со стороны Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, делегации многих стран жалуются России на «беспощадное давление и выкручивание рук». «США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать нашу [гуманитарную] резолюцию [по Украине]», — сказал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что Россия временно снимает запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей гуманитарной резолюции по Украине. «Гуманитарная резолюция, представленная Россией, западные страны не устраивает, это выдает истинные цели спонсоров первой так называемой гуманитарной резолюции Совета, и это как раз является настоящим лицемерием и цинизмом», — подчеркнул Небензя.

Марина Совина
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