Politico: администрация лидера Украины Зеленского поддерживает связь с экс-чиновниками США

Администрация украинского президента Владимира Зеленского поддерживает контакт с бывшими правительственными чиновниками США, у которых есть прямой доступ к Белому дому. Об этом сообщает издание Politico.

Одним из важных лиц в окружении президента Украины Владимира Зеленского оказался американский юрист Эндрю Мак. По его собственным словам, он не получает деньги за консультирование украинского лидера по личным причинам — он жил на Украине, его родители украинцы. Согласно документам, поданным в Министерство юстиции США, именно он помог организовать участие Зеленского в шоу на телеканале HBO, а также интервью с ABC News и NBC News.

Информацию о том, что в окружении украинского лидера были советники по американскому направлению, подтвердил и бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, у Зеленского есть люди, выполняющие роль посредников, которые взаимодействуют с американской элитой и журналистами.

Уточняется, что Зеленский консультировался и с самим Макфолом, особенно перед публичными выступлениями. Администрация украинского лидера также общалась с Джоном Хербстом, бывшим американским послом на Украине. «Существует довольно, я бы сказал, довольно плотная сеть бывших правительственных чиновников, взаимодействующих с украинцами, которые, в свою очередь, пытаются взаимодействовать с правительственными чиновниками США», — заявил Макфол.

10 марта Палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине, а общая сумма составила 1,5 триллиона долларов. Для Киева из этих средств будет направлена гуманитарная, военная и экономическая помощь.