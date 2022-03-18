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В МИД рассказали о замещении ушедших из России западных компаний

В МИД заявили, что ниши ушедших западных компаний займут предприниматели из России и Китая

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний с российского рынка, займут отечественные предприниматели и производители из тех стран, что не ввели против России санкции. Так на вопрос о замещении ушедших западных компаний китайскими ответил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в интервью «Ленте.ру».

Дипломат рассказал, что в России давно и широко представлены компании из Китая: на среди россиян успехом пользуются китайские производители автомобилей, бытой техники, смартфонов и компьютеров. «Российские потребители знают и любят китайские бренды, которые, в свою очередь, с уважением относятся к своим клиентам, не зря оказавшим им доверие», — заявил Зиновьев.

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Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями после начала спецоперации на Украине 24 февраля. США и Евросоюз заморозили российские золотовалютные резервы и наложили персональные санкции на главу государства, ряд высокопоставленных чиновников, а также журналистов и общественных деятелей. Из-за введенных ограничений российский рынок покинули некоторые зарубежные компании и платежные системы Visa и MasterCard.

Российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют и по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом Соединенные Штаты заявили, что не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.

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Валентина Шварцман
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